Суд приговорил двух мужчин за убийство ветерана к 16 и 18 годам

"По строительным лесам они поднялись к окну кухни и через форточку проникли в жилище. Там, увидев потерпевшую, обвиняемые вдвоем жестоко избили ее руками, ногами и табуретом, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Затем мужчины завладели не представляющим материальной ценности чемоданом потерпевшей, после чего с места преступления скрылись", - говорится в сообщении.