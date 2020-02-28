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Суд приговорил двух мужчин за убийство ветерана к 16 и 18 годам
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РИА Новости

Суд приговорил двух мужчин за убийство ветерана к 16 и 18 годам

13:54 28.02.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Суд приговорил двух мужчин в Псковской области к 16 и 18 годам лишения свободы за убийство женщины-ветерана в январе 2019 года, сообщается на сайте СК РФ
По данным пресс-службы, двое мужчин 30 и 39 лет, находясь в нетрезвом виде, договорились совершить разбойное нападение на пожилую соседку.
"По строительным лесам они поднялись к окну кухни и через форточку проникли в жилище. Там, увидев потерпевшую, обвиняемые вдвоем жестоко избили ее руками, ногами и табуретом, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Затем мужчины завладели не представляющим материальной ценности чемоданом потерпевшей, после чего с места преступления скрылись", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей одному из фигурантов назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, второму – 18 лет.
Добавляется, что наказание мужчины будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Павел Макеев, Максим Куприн
11 октября 2019, 08:00
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Следственный комитет России (СК РФ)Псковская областьПроисшествия
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