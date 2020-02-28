Мишустин отметил роль Совета Федерации в запуске нацпроектов

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации отметил роль верхней палаты парламента в запуске национальных проектов.

"Между правительством РФ и Советом Федерации сложились конструктивные отношения, отлажен целый ряд механизмов взаимодействия на самых разных площадках... Конечно, вы сделали немало для того, чтобы обеспечить запуск национальных проектов, принимая все необходимые законы", - заявил Мишустин в ходе встречи.

Он поблагодарил спикера Совфеда Валентину Матвиенко и руководство СФ за тесное сотрудничество с правительством. Премьер отметил, что сейчас кабинет министров приступил к выполнению задач, поставленных президентом в послании Федеральному Собранию.

"Конечно, важно сделать все, чтобы они реализовывались как можно эффективнее; в первую очередь, речь идет о принятии законопроектов, которые будут этому способствовать", - отметил глава правительства.

Он напомнил, что кабмин оперативно подготовил и внес в Государственную думу соответствующие документы - они касаются в том числе финансирования социальных пособий, выплаты материнского капитала в увеличенном объеме и по новым правилам, обеспечения граждан льготными лекарствами.