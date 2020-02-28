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Мишустин отметил роль Совета Федерации в запуске нацпроектов
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РИА Новости

Мишустин отметил роль Совета Федерации в запуске нацпроектов

12:38 28.02.2020 (обновлено: 14:13 28.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации отметил роль верхней палаты парламента в запуске национальных проектов.
"Между правительством РФ и Советом Федерации сложились конструктивные отношения, отлажен целый ряд механизмов взаимодействия на самых разных площадках... Конечно, вы сделали немало для того, чтобы обеспечить запуск национальных проектов, принимая все необходимые законы", - заявил Мишустин в ходе встречи.
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Он поблагодарил спикера Совфеда Валентину Матвиенко и руководство СФ за тесное сотрудничество с правительством. Премьер отметил, что сейчас кабинет министров приступил к выполнению задач, поставленных президентом в послании Федеральному Собранию.
"Конечно, важно сделать все, чтобы они реализовывались как можно эффективнее; в первую очередь, речь идет о принятии законопроектов, которые будут этому способствовать", - отметил глава правительства.
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Он напомнил, что кабмин оперативно подготовил и внес в Государственную думу соответствующие документы - они касаются в том числе финансирования социальных пособий, выплаты материнского капитала в увеличенном объеме и по новым правилам, обеспечения граждан льготными лекарствами.
"Знаю, уважаемая Валентина Ивановна, что часть из них вы уже рассмотрели в приоритетном порядке, чтобы положения послания скорее заработали на практике", - добавил Мишустин.
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