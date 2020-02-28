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Число зараженных коронавирусом в Германии выросло за сутки в два раза
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Германии выросло за сутки в два раза

12:36 28.02.2020
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© REUTERS / Hannibal HanschkeАвтомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
© REUTERS / Hannibal Hanschke
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом в Германии выросло за сутки на 27, заявил на пресс-конференции заместитель главы института Роберта Коха Ларс Шаде.
На четверг в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения.
"В Германии со вчерашнего дня нам стало известно от земельных ведомств здравоохранения, то есть по информационным каналам, о 27 новых случаях. Эти случаи в значительной степени рассредоточены в трех инфекционных кластерах….", - сказал он,  указав, что речь идет о земле Северный Рейн-Вестфалия и двух областях в земле Баден-Вюртемберг.
По словам представителя института, есть еще три единичных случая – два из них связаны с поездкой в Италию, цепочка заражения в третьем случае пока неизвестна.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных приближается к 3,7 тысячи, скончались 57 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыГерманияИталияВ мире
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