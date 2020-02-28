Число зараженных коронавирусом в Германии выросло за сутки в два раза

"В Германии со вчерашнего дня нам стало известно от земельных ведомств здравоохранения, то есть по информационным каналам, о 27 новых случаях. Эти случаи в значительной степени рассредоточены в трех инфекционных кластерах….", - сказал он, указав, что речь идет о земле Северный Рейн-Вестфалия и двух областях в земле Баден-Вюртемберг.