Число зараженных коронавирусом в Германии выросло за сутки в два раза

БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом в Германии выросло за сутки на 27, заявил на пресс-конференции заместитель главы института Роберта Коха Ларс Шаде.
На четверг в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения.
"В Германии со вчерашнего дня нам стало известно от земельных ведомств здравоохранения, то есть по информационным каналам, о 27 новых случаях. Эти случаи в значительной степени рассредоточены в трех инфекционных кластерах….", - сказал он, указав, что речь идет о земле Северный Рейн-Вестфалия и двух областях в земле Баден-Вюртемберг.
По словам представителя института, есть еще три единичных случая – два из них связаны с поездкой в Италию, цепочка заражения в третьем случае пока неизвестна.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных приближается к 3,7 тысячи, скончались 57 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса