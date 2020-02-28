Белорусских пограничников обучили распознавать зараженных инфекциями

МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Белорусских пограничников обучили распознавать в пассажиропотоке людей с признаками инфекционных заболеваний в целях пресечения заноса в страну Белорусских пограничников обучили распознавать в пассажиропотоке людей с признаками инфекционных заболеваний в целях пресечения заноса в страну коронавируса нового типа, сообщил в пятницу официальный представитель государственного пограничного комитета (ГПК) Антон Бычковский.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Между тем глава белорусского Минздрава Владимир Караник заявил, что не видит смысла закрывать границы республики, поскольку это может стимулировать незаконную миграцию и, как следствие, неконтролируемое распространение инфекции.

"Во всех белорусских пунктах пропуска пограничники сейчас уделяют повышенное внимание состоянию здоровья пересекающих границу граждан. С личным составом проведены дополнительные занятия по порядку выявления в пассажиропотоке лиц с признаками инфекционных заболеваний", - говорится в комментарии Бычковского, поступившем в РИА Новости.

По данным представителя ГПК, пассажиры, которые прибывают в страну из-за рубежа через национальный аэропорт Минск, проходят обязательный температурный скрининг. При этом за ситуацией следят и во всех наземных международных пунктах пропуска.

"В случае выявления в ходе пограничного контроля лиц с признаками инфекционного заболевания такие граждане изолируются от общего потока и направляются в санитарно-карантинный пункт, расположенный в пункте пропуска, где ими занимается дежурный врач", - подчеркнул Бычковский. Он также добавил, что предпринимаемые в настоящее время меры в целом не сказываются на пропускной способности пунктов пропуска.

Пресс-служба национального аэропорта Минск сообщила, что для обнаружения признаков коронавируса у прибывающих граждан также проводят дополнительные мероприятия, например, специалисты работают у борта самолета. В случае выявления симптомов пассажира передадут медицинской службе, для него отдельно оформят паспорт и проведут таможенные процедуры. Кроме того, в секторах прилетов в аэропорте установлены тепловизоры, которые позволяют измерить температуру человека дистанционно, отметили в пресс-службе. Также, по ее данным, в аэропорту работают пункты лабораторного контроля - они расположены в международном секторе прилета после прохождения погранконтроля, а также в союзном секторе, куда прибывают пассажиры из РФ.