ВШЭ изменила формат обучения для студентов, которые остались в Китае

"Мы на связи со всеми нашими студентами, находящимися в Китае. Для студентов бакалавриата и магистратуры… согласуют сейчас индивидуальные учебные планы, переводя некоторые дисциплины в дистанционный формат и перенося другие на следующий учебный год. Для слушателей подготовительного отделения также организуется онлайн-обучение", - цитирует Простакова сайт ВШЭ.