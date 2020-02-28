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Спикер парламента Малайзии усомнился в законности избрания премьера
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РИА Новости

Спикер парламента Малайзии усомнился в законности избрания премьера

10:33 28.02.2020
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© Фото : Parliament MalaysiaСпикер нижней палаты парламента Малайзии Тан Шри Шри Дато Мохамад Арифф бин Мд Юсоф
Спикер нижней палаты парламента Малайзии Тан Шри Шри Дато Мохамад Арифф бин Мд Юсоф
© Фото : Parliament Malaysia
Спикер нижней палаты парламента Малайзии Тан Шри Шри Дато Мохамад Арифф бин Мд Юсоф. Архивное фото
БАНГКОК, 28 фев – РИА Новости. Спикер нижней палаты парламента Малайзии усомнился в законности проведения 2 марта специального заседания палаты по выборам нового премьер-министра, созыв которой официально предложил ВРИО премьера Махатхир Мохамад, сообщает в пятницу интернет-версия газеты The Star.
Издание сообщает, что спикер нижней палаты парламента Малайзии Мохамад Арифф Юсоф заявил в пятницу о своих сомнениях в законности созыва специального заседания, несмотря на то, что получил от временного главы правительства соответствующую заявку.
"Специальное заседание не может состояться 2 марта, так как проведение такого заседания не соответствует разделу 11(3) устава парламента", - заявил спикер, слова которого приводит издание.
По конституции Малайзии правительство формирует политическая партия или объединение партий, победившее на выборах, и премьером становится обычно лидер этой партии или объединения, кандидатура которого утверждается парламентом и королем. Однако когда возникают противоречия между фракциями, состоящими из уже избранных депутатов, меняется соотношение фракций в правящей коалиции, и правительство в результате выходит в отставку без роспуска парламента, основной закон Малайзии оставляет разрешение кризиса за главой государства - конституционным монархом, поясняет The Star в одном из комментариев, опубликованных в четверг.
Ряд ведущих политиков из рядов малайзийской оппозиции также заявили в пятницу о незаконности и неконституционности проведения специального заседания нижней палаты парламента, так как инициатива его проведения исходит от правительства, а не от короля Малайзии, которому по конституции принадлежит право созывать чрезвычайные сессии и иные чрезвычайные заседания парламента.
"Созыв специального заседания без письменного указа Его Величества – это проявление неуважения к монарху", - заявил в пятницу генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной партии страны, Объединенной Малайской национальной организации (ОМНО), Аннуар Муса.
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В четверг ВРИО премьер-министра Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что вопрос о выборах нового премьер-министра будет решаться на специальном заседании нижней палаты парламента 2 марта, так как во время личных встреч короля с каждым из депутатов парламента, прошедших во вторник и среду, не удалось выявить кандидата в премьеры, который бы пользовался поддержкой достаточного количества парламентариев. Мохамад заявил, что король Абдулла, султан Паханга, в связи с этим высказался в пользу специального заседания нижней палаты парламента, которая, по мнению монарха, является наиболее подходящим форумом для выбора кандидатуры нового премьер-министра.
Политический кризис начался в Малайзии в прошлый понедельник, когда большая группа депутатов, в том числе депутаты фракции Объединенной партии сынов Малайзии, лидером которой являлся премьер-министр Махатхир Мохаммад, вышла из состава правящей коалиции, победившей на выборах 2018 года, и предложила создание новой коалиции, в которую вошли бы партии, проигравшие выборы и находящиеся в оппозиции, в том числе старейшая партия Малайзии ОМНО, до 2018 года непрерывно правившая страной около 60 лет, и Панисламская партия. В результате этих действий правящая коалиция Малайзии развалилась.
Мохамад, не согласившийся с действиями депутатов своей партии, ушел в отставку с постов премьера и лидера Объединенной партии сынов Малайзии. По конституции страны отставка премьера означала и отставку его кабинета министров.
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После развала правящей коалиции несколько политических партий выступили со своими кандидатурами на пост премьера.
Король Малайзии, являющийся по конституции главой государства и имеющий широкие полномочия в системе исполнительной власти страны, предпринял попытку разрешить кризис путем посредничества дворца между политическими силами.
В пятницу в королевском дворце в пригороде Куала-Лумпура проходит специальное заседание Совета Правителей, посвященное разрешению политического кризиса в стране, сообщает The Star.
Совет Правителей объединяет всех наследственных правителей штатов и территорий Малайзии, в которых действует монархическая политическая система, и является органом, созданным в соответствии с конституцией страны. Председателем Совета является царствующий монарх, которого члены совета избирают раз в пять лет из своей среды.
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