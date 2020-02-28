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В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

09:10 28.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗнак красного креста
Знак красного креста
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Знак красного креста . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"За период мониторинга зарегистрировано 1163 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим - респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 - грипп А, 53 - грипп В, 31 - парагрипп, 1 - стафилококк, 1 - микоплазма, 1 - гемофильная инфекция, 2 - новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)",- говорится в сообщении.
Всего с 31 декабря досмотрено более 375,6 тысячи прибывших из Китая. По последним данным, под медицинским наблюдением в России остаются 8618 человек, отмечается в сообщении.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
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