Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь на северо-западе Сирии

ООН, 28 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению огня на северо-западе Сирии в свете последней эскалации, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в сирийском Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск
"Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью следит за эскалацией на северо-западе Сирии и сообщениями о десятках турецких солдат, убитых в результате авиаудара", - сказано в сообщении.
"Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному прекращению огня и выражает особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц от эскалации боевых действий", - отмечается в заявлении.
По мнению генсека, при отсутствии оперативных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.