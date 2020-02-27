Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником и поблагодарил за надежность и твердость, проявленные при защите России и ее национальных интересов, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Сил специальных операций. И, прежде всего, благодарю за отличные результаты в службе, за уверенное, четкое выполнение сложнейших боевых задач, за надежность и твердость, проявленные при защите России, ее национальных интересов, безопасности страны и наших граждан. В год 75-летия Великой Победы особые слова признательности и низкий поклон - ветеранам подразделений специального назначения, тем, кто стоял у истоков славных традиций легендарного спецназа", - сказал Путин.
Он также отметил, что на высоком примере военных выросли целые поколения настоящих бойцов, которые били врага в Афганистане, отважно действовали в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе и в Сирии.
Путин подчеркнул, что самые бесстрашные воины, солдаты и офицеры и сейчас достойно служат в рядах Сил специальных операций, добавив, что их кадровому и материально-техническому усилению и впредь будет уделяться пристальное внимание. "В условиях новых, нестандартных вызовов и угроз - это одно из приоритетных направлений развития наших Вооруженных сил", - отметил президент РФ.
Лидер России также выразил уверенность, что командиры и бойцы Сил специальных операций будут всегда действовать решительно и умело.
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