Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций

"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Сил специальных операций. И, прежде всего, благодарю за отличные результаты в службе, за уверенное, четкое выполнение сложнейших боевых задач, за надежность и твердость, проявленные при защите России, ее национальных интересов, безопасности страны и наших граждан. В год 75-летия Великой Победы особые слова признательности и низкий поклон - ветеранам подразделений специального назначения, тем, кто стоял у истоков славных традиций легендарного спецназа", - сказал Путин.