Президент Киргизии заявил о недопустимости искажения истории

По словам Жээнбекова, Киргизия "не забудет мужество и стойкость отцов и дедов". "Великий подвиг советского солдата никогда не будет предан забвению. Наша святая обязанность – бережно сохранить и передать потомкам правду о самой страшной войне в истории человечества", - подчеркнул президент.