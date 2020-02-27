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Президент Киргизии заявил о недопустимости искажения истории
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РИА Новости

Президент Киргизии заявил о недопустимости искажения истории

19:52 27.02.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг на церемонии открытия перекрестного Года России и Киргизии в Москве отметил важную роль РФ в отстаивании правды о Великой Отечественной войне.
"Велика роль России в отстаивании правды о войне. Мы полностью поддерживаем усилия (президента РФ) Владимира Владимировича (Путина), направленные на недопущение искажения истории Второй мировой войны", - заявил киргизский лидер.
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По словам Жээнбекова, Киргизия "не забудет мужество и стойкость отцов и дедов". "Великий подвиг советского солдата никогда не будет предан забвению. Наша святая обязанность – бережно сохранить и передать потомкам правду о самой страшной войне в истории человечества", - подчеркнул президент.
Киргизский лидер прибыл в четверг в Москву с рабочим визитом для участия в церемонии открытия перекрестного Года Киргизии и России. В столице РФ Жээнбеков встретился с президентом России и премьером Михаилом Мишустиным, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в энергетике, промышленности, транспорте и других областях.
В мае президент Киргизии намерен принять участие в торжественных мероприятиях в честь 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне в Москве.
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Сооронбай ЖээнбековВеликая Отечественная война (1941-1945)Михаил МишустинВладимир ПутинРоссияКиргизияВ мире
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