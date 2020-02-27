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Трех жителей Омска осудили за пытки электрошокером и саперной лопатой
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РИА Новости

Трех жителей Омска осудили за пытки электрошокером и саперной лопатой

19:34 27.02.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ОМСК, 27 фев – РИА Новости. Центральный суд Омска вынес приговор троим жителям города, которые за деньги согласились выбивать извинения электрошокером, сапёрной лопатой и пневматическим пистолетом, сообщается в четверг на сайте суда.
Три омича подрядились за деньги - от трёх до пяти тысяч рублей - заставлять людей принести извинения заказчику, которого, как отмечается на сайте Центрального райсуда Омска, следователи не установили. Количество потерпевших в суде не называют. Действия подсудимых квалифицировали по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору".
"В ходе исполнения достигнутых договорённостей обвиняемые ... отвозили потерпевших на пустырь, где наносили им многочисленные удары руками, ногами, саперной лопатой, использовали электрошокер и пневматический пистолет для устрашения и подавления сопротивления, а происходящее снимали на камеру мобильного телефона для последующей передачи записи заказчику. В результате потерпевшим был причинён тяжкий вред здоровью", - отмечается на сайте суда.
Всех троих фигурантов признали виновными по одному эпизоду - в нанесении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. По второму эпизоду двум подсудимым суд смягчил наказание из-за состояния здоровья и содействия следствию. Также они принесли извинения и возместили вред потерпевшим, которые подали иски в гражданском порядке.
Суд приговорил двоих фигурантов к 3,5 года колонии строгого режима, а их сообщник, частично признавший вину, получил шесть лет колонии особого режима.
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