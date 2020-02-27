Глава МВД Германии отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Глава МВД Германии Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что ситуация с распространением нового коронавируса в Германии и Европе ухудшилась, страна находится на начальных этапах эпидемии.

На сегодняшний день в Германии зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом в нескольких регионах - Бавария, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг. О летальных исходах пока не известно.

"Ситуация в Европе и Германии очевидно ухудшилась, поэтому мы должны сделать все для защиты населения, но мы не можем обещать абсолютную защиту. Поэтому вчера был создан кризисный штаб МВД и минздрава, но в нем будут принимать участие и другие министерства", - заявил Зеехофер на пресс-конференции в Берлине.

Он повторил оценку министра здравоохранения Йенса Шпана, что страна находится в "начале эпидемии". "Это термин значит, что будет тенденция на повышение (числа случаев)", - добавил он.

Власти Германии намерены предпринимать комплексные меры по борьбе с распространением вируса. В частности, планируется распространить практику заполнения специальных карточек по прибытии из-за границы, что действует для пассажиров самолетов из Китая, на поезда, автобусы, корабли. При этом правило распространится на пассажиров из Италии, Ирана, Японии, Южной Кореи. Целью является предоставление возможности в случае выявления у пассажира вируса отследить, с кем он контактировал, уточнил Зеехофер.

В свою очередь, Шпан, отвечая на вопрос, возможно ли помещение целых городов под карантин, отметил, что "изолирование городов возможно по закону, но по состоянию на сегодня в этом необходимости нет". "Решение (по этому вопросу) принимают федеральные земли и местные органы власти", - добавил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.