Татарстан отремонтирует 28 улиц и площадей по проекту "Улица Победы"

КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Татарстан в 2020 году в рамках федерального проекта "Улица Победы" отремонтирует 28 улиц и площадей, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Улица Победы" - федеральный проект, который является частью национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Эта важная инициатива приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, чтобы привести в нормативное состояние улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы или героев войны. Проект призван еще раз напомнить жителям о Великой Победе и героях войны.

"В текущем году в рамках проекта "Улица Победы" отремонтируют 28 объектов. На 16 улицах будет проведен ремонт покрытия проезжей части или устройство переходного типа покрытия, на 12 – благоустроят прилегающие к улице тротуары, установят недостающие дорожные знаки. Так, в Казани запланирован ремонт участков проспекта Победы и улицы Рихарда Зорге – они финансируются за счет средств национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Также за счет средств программы дорожных работ будут отремонтированы улицы еще в семи муниципальных районах республики. В Агрызе на трех улицах – Шабалина, Шамсутдинова и Гайнуллина - планируется устройство переходного типа покрытия. В Азнакаево будет проведён ремонт покрытия улицы Джалиля, а также частичный ремонт и благоустройство площади Победы. В Аксубаево новый облик получат улицы Победы и Мазилина, в Бугульме – улицы Георгия Жукова и Николая Сентюкова, в Болгаре – улица Абдуллы Алиша, в Тетюшах – улицы 50 лет Победы и Родионова. Два объекта Ютазинского района вошли в программу ремонта в рамках проекта: планируется устройство покрытия на грунтовой дороге улицы Рокосовского в селе Старые Уруссу и Героя Шарипова в селе Байряки-Тамак.

Отмечается, что Татарстан активно поддержал акцию еще до старта проекта – в 2019 году в республике было отремонтировано 54 объекта, 10 из них вошли в программу национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В частности, в Казани это улицы Маршала Чуйкова, Гаврилова, Симонова, Карбышева, Волгоградская, Академика Лаврентьева, Аделя Кутуя, участок улицы Рихарда Зорге. В Набережных Челнах проспект Мусы Джалиля, в Нижнекамске - улица 30 лет Победы.