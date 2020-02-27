Консультации России и Турции по Идлибу продолжатся в Анкаре в четверг

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российско-турецкие консультации по Российско-турецкие консультации по Идлибу будут продолжены в Анкаре в четверг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Сегодня в Анкаре будут продолжены те консультации, которые стартовали накануне. Речь идет о консультациях российской межведомственной делегации с турецкими представителями. Затрагивается весь комплекс вопросов, связанных с нормализацией ситуации в Идлибе", - сказала она на брифинге.

Первый этап переговоров состоялся 8-10 февраля в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве 17-18 февраля. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган также заявлял, что призвал главу российского государства Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.