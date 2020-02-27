Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-27T15:50+0300
https://ria.ru/20200227/1565284545.html
Консультации России и Турции по Идлибу продолжатся в Анкаре в четверг
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564552255_0:121:3107:1870_1036x0_80_0_0_78a2ce00bbe7028b6b27d07945606312.jpg
РИА Новости

Консультации России и Турции по Идлибу продолжатся в Анкаре в четверг

15:49 27.02.2020 (обновлено: 15:50 27.02.2020)
355
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкТурецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях освобожденного от боевиков сирийского города Мааррат-эн-Нууман
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях освобожденного от боевиков сирийского города Мааррат-эн-Нууман
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российско-турецкие консультации по Идлибу будут продолжены в Анкаре в четверг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня в Анкаре будут продолжены те консультации, которые стартовали накануне. Речь идет о консультациях российской межведомственной делегации с турецкими представителями. Затрагивается весь комплекс вопросов, связанных с нормализацией ситуации в Идлибе", - сказала она на брифинге.
Первый этап переговоров состоялся 8-10 февраля в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве 17-18 февраля. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
Вчера, 10:39
Эксперт оценил вероятность договоренности с Турцией по Идлибу
Эрдоган также заявлял, что призвал главу российского государства Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Вчера, 10:17
Сирийская армия отбила атаки боевиков на город Серакаб в Идлибе
010014
Обсудить 0
Война в СирииСергей ВершининАлександр ЛаврентьевВойна в СирииМария ЗахароваИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРоссияАнкараВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили развитие ситуации в сирийском Идлибе
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турция обсудит с Россией открытие неба над Сирией для беспилотников
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: консультации с Турцией по Идлибу могут продлиться несколько дней
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД оценил идею подключения Франции и Германии к переговорам по Идлибу
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
Эксперт оценил вероятность договоренности с Турцией по Идлибу
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
МИД Турции рассказал об итогах переговоров с Россией по Идлибу
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Главы минобороны Турции и США обсудили по телефону кризис в Идлибе
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Главы Генштабов ВС России и Франции провели встречу
Дым в районе города Серакаб в провинции Идлиб
Источник: военные отразили атаки боевиков на город Саракиб в Идлибе
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция продолжает поддержку боевиков в Идлибе ударами по военным Сирии
Вид Анкары
Турция за четыре месяца депортировала 253 подозреваемых в терроризме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния