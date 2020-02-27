В Твери за 5 лет отремонтируют 265 км улиц более чем за 5 млрд рублей

ТВЕРЬ, 27 фев – РИА Новости. Главное обеспечить комплексность и полноту выполнения работ, заявил губернатор Тверской области . Главное обеспечить комплексность и полноту выполнения работ, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании, посвященном вопросам проведения в этом году дорожных работ в Твери.

"Важно не просто заасфальтировать, поменять покрытие, но обеспечить безопасность дорожного движения, включая освещение, ограждения, разметку, светофорное регулирование. Также нужно посмотреть, что необходимо сделать по транспортной доступности – это остановки, разъезды, перекрёстки. И очень большой запрос у населения на приведение в порядок тротуаров", – сказал глава региона.

По данным пресс-службы областного правительства, в ближайшие три года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предполагается отремонтировать тротуары на ряде центральных улиц города. Запланировано

устройство тротуаров из гранитной брусчатки.

Помимо дорожных работ глава региона поручил городской администрации уделить внимание озеленению города, ремонту фасадов зданий, развитию общественных пространств.

Пресс-служба напоминает, что в текущем году по национальному проекту в столице Верхневолжья будут отремонтировано порядка 62 километров улично-дорожной сети – почти в два раза больше, чем в 2019 году. На эти цели заложены 840 миллионов рублей. Работы будут вестись во всех четырех районах города.