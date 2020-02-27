Лавров проведет встречу с президентом Финляндии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Хельсинки 3 марта, встретится в том числе с президентом Финляндии Саули Ниинистё, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Третьего марта министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Хельсинки по приглашению министра иностранных дел Финляндии. В тот же день запланирована беседа главы российского МИД с президентом этого государства. В ходе предстоящих встреч также предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной повестки, обменяться мнениями по основной международной проблематике", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Ранее в МИД Финляндии сообщили, что в Хельсинки ждут с визитом Сергея Лаврова 3 марта, планируются встречи с главой финского МИД Пеккой Хаависто и президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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