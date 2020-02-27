Лавров проведет встречу с президентом Финляндии

"Третьего марта министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Хельсинки по приглашению министра иностранных дел Финляндии. В тот же день запланирована беседа главы российского МИД с президентом этого государства. В ходе предстоящих встреч также предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной повестки, обменяться мнениями по основной международной проблематике", - сказала Захарова на брифинге в четверг.