Тюменские власти заявили о зоне вероятной ЧС в доме, который треснул

"Дом находится в управлении компании "Сервис Уют". И в границах многоквартирного дома у них установлена зона вероятной ЧС. Это говорит о том, что было обращение, рассмотрели через комиссию. Рассмотрели вероятность того, что может там произойти", - сказала собеседница агентства.

"Утверждается дорожная карта по восстановлению проектных условий эксплуатации дома. То есть проводится комплексное обследование. Если сравнивать с человеком, то, прежде чем назначить ему лечение, нужно понять, чем он болеет. С домом примерно то же самое. Какой принцип дальнейших действий, можно понять только после комплексного обследования. После детального обследования вырабатывается проектная документация", - пояснили в пресс-службе.