Тюменские власти заявили о зоне вероятной ЧС в доме, который треснул

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Зона вероятной ЧС установлена в границах многоквартирного дома № 16Б по улице Бабарынка в Тюмени, который разъезжается пополам, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе мэрии.
Ранее местное издание 72.ru сообщило со ссылкой на жителей дома, что их восьмиэтажный дом вскоре может развалиться пополам. Торцы многоквартирника с обеих сторон делят пополам трещины.
"Дом находится в управлении компании "Сервис Уют". И в границах многоквартирного дома у них установлена зона вероятной ЧС. Это говорит о том, что было обращение, рассмотрели через комиссию. Рассмотрели вероятность того, что может там произойти", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в настоящее время проводится комплексное обследование дома.
"Утверждается дорожная карта по восстановлению проектных условий эксплуатации дома. То есть проводится комплексное обследование. Если сравнивать с человеком, то, прежде чем назначить ему лечение, нужно понять, чем он болеет. С домом примерно то же самое. Какой принцип дальнейших действий, можно понять только после комплексного обследования. После детального обследования вырабатывается проектная документация", - пояснили в пресс-службе.
Там также уточнили, что обследование будет проведено максимально быстро, так как в границах дома уже установлена зона вероятной ЧС.
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