Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T16:27+0300
https://ria.ru/20200227/1565283998.html
Тюменские власти заявили о зоне вероятной ЧС в доме, который треснул
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565286922_0:39:727:448_1036x0_80_0_0_6a62e9ff646d61153516e4a847aef04c.jpg
РИА Новости

Тюменские власти заявили о зоне вероятной ЧС в доме, который треснул

15:38 27.02.2020 (обновлено: 16:27 27.02.2020)
163
© Фото : ООО «Сеть городских порталов»/Сетевое издание «72.ру» Зона вероятной ЧС установлена в границах многоквартирного дома № 16Б по улице Бабарынка в Тюмени
 Зона вероятной ЧС установлена в границах многоквартирного дома № 16Б по улице Бабарынка в Тюмени
© Фото : ООО «Сеть городских порталов»/Сетевое издание «72.ру»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Зона вероятной ЧС установлена в границах многоквартирного дома № 16Б по улице Бабарынка в Тюмени, который разъезжается пополам, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе мэрии.
Ранее местное издание 72.ru сообщило со ссылкой на жителей дома, что их восьмиэтажный дом вскоре может развалиться пополам. Торцы многоквартирника с обеих сторон делят пополам трещины.
"Дом находится в управлении компании "Сервис Уют". И в границах многоквартирного дома у них установлена зона вероятной ЧС. Это говорит о том, что было обращение, рассмотрели через комиссию. Рассмотрели вероятность того, что может там произойти", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в настоящее время проводится комплексное обследование дома.
"Утверждается дорожная карта по восстановлению проектных условий эксплуатации дома. То есть проводится комплексное обследование. Если сравнивать с человеком, то, прежде чем назначить ему лечение, нужно понять, чем он болеет. С домом примерно то же самое. Какой принцип дальнейших действий, можно понять только после комплексного обследования. После детального обследования вырабатывается проектная документация", - пояснили в пресс-службе.
Там также уточнили, что обследование будет проведено максимально быстро, так как в границах дома уже установлена зона вероятной ЧС.
Власти Волгограда прокомментировали возникновение провала у дома
25 февраля, 16:56
Власти Волгограда прокомментировали возникновение провала у дома
002210
Обсудить 0
ТюменьОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
СК выяснит, почему ростовский ветеран жил без канализации, газа и воды
Статуи Фемиды
Житель Новосибирска получил три года колонии за убийство собаки
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Верующие оценили идею голосования по Конституции 22 апреля
Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве
Москвичи приходят почтить память Немцова
Беспорядки на рынке Барабашово в Харькове
На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения
Человек держит пульт дистанционного управления устройством захвата цифрового сигнала
На Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов
Настойка Боярышник
В Иркутске сбытчика "Боярышника" приговорили к 2,5 годам колонии
Патриарх Константинопольский Варфоломей
РПЦ предложила установить "соборный контроль" за Константинополем
Российский предприниматель Виктор Бут
Защита обжалует решение о помещении Бута в спецблок в тюрьме в США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили развитие ситуации в сирийском Идлибе
Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи
Президент Киргизии оценил развитие отношений с Россией
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"
Евгений Петросян и Елена Степаненко
Степаненко рассказала, как относится к Петросяну после развода
Трамвай опрокинулся в Самаре
В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проведет встречу с президентом Финляндии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния