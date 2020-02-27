Главы Генштабов ВС России и Франции провели встречу

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Россия будет рада увидеть на Россия будет рада увидеть на Параде Победы в 2020 году французских военных, сообщил в четверг начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

"Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной Армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников Парада Победы на Красной площади 9 мая этого года", - сказал Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром.

Герасимов отметил важность прямого и открытого диалога между двумя странами, "тем более ... в период подготовки в России к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне".

Лекуантр в свою очередь сообщил, что передаст эту информацию президенту Франции Эммануэлю Макрону