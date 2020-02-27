Главы Генштабов ВС России и Франции провели встречу

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Россия будет рада увидеть на Параде Победы в 2020 году французских военных, сообщил в четверг начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной Армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников Парада Победы на Красной площади 9 мая этого года", - сказал Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром.
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Герасимов отметил важность прямого и открытого диалога между двумя странами, "тем более ... в период подготовки в России к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне".
Лекуантр в свою очередь сообщил, что передаст эту информацию президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Как заявляли в Минобороны РФ, на парад приглашены до 20 расчетов от государств СНГ, стран антигитлеровской коалиции, США, Великобритании, Франции, Египта, Израиля, Ирана, Индии, Китая, Монголии, Польши и Сербии.
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