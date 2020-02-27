Пресс-конференция директора ДНКВ МИД России Владимира Ермакова

22

4 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира ЕРМАКОВА, приуроченная к 50-й годовщине вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.