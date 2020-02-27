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Пресс-конференция директора ДНКВ МИД России Владимира Ермакова
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РИА Новости

Пресс-конференция директора ДНКВ МИД России Владимира Ермакова

14:04 27.02.2020
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4 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира ЕРМАКОВА, приуроченная к 50-й годовщине вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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