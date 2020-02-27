Немецкий эксперт рассказал о рисках заболевания коронавирусом

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе

© AP Photo Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе

БЕРЛИН, 27 фев – РИА Новости. Глава федерального института имени Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней Лотар Вилер рассказал об известных на данный момент критериях, указывающих на риск заболевания Глава федерального института имени Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней Лотар Вилер рассказал об известных на данный момент критериях, указывающих на риск заболевания коронавирусом

"У нас есть точное определение для так называемого подозрительного случая. Самый длительный инкубационный период, который нам известен, составляет 14 дней. Либо пребывание в регионе риска, либо контакт с человеком, у которого был позитивный тест. Это два ясных критерия", - сказал Вилер на пресс-конференции в Берлине, добавив, что вакцины против вируса пока нет.

Он отметил, что, тем не менее, в ФРГ есть отдельные пациенты, в частности, в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия, у которых есть необходимость "провести дифференцированную диагностику". "Не только обычный тест на грипп, но мы хотели бы, чтобы врачи сразу проводили анализ на коронавирус", - подчеркнул он.

Это связано с тем, что в таких случаях трудно установить точную "цепочку" заражения. По словам Вилера, анализ на коронавирус "проводится в лаборатории", технически это не сложное исследование, "аппаратура для таких тестов стоит в любой нормальной диагностической лаборатории", - считает глава института.

Вилер напомнил, что в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса нужно вспомнить об "этикете чихания" - нельзя прикрывать рот ладонью, чихать нужно в сгиб локтя. Он рекомендовал также часто мыть руки, пользоваться средствами дезинфекции.

Число заразившихся коронавирусом в Германии приблизилось к 30, сообщили в четверг немецкие СМИ. При этом, по данным института имени Роберта Коха, большинство из первых заболевших больных в Баварии уже выздоровели и выписаны из больницы. По данным агентства dpa, со вторника в ФРГ зарегистрированы, в общей сложности, 9 новых больных, в том числе 4 человека в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, четыре – в Баден-Вюртемберге и один – в Рейнланд-Пфальце. О новом случае заражения в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия сообщил в четверг телеканал ZDF со ссылкой на клинику в Дюссельдорфе.

Таким образом, число заболевших составило, по меньшей мере, 27 человек, еще два человека из "группы риска" в земле Северный Рейн-Вестфалия госпитализированы с симптомами гриппа, COVID-19 пока не подтвержден.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в среду заявил, что страна готовится к росту случаев заболевания COVID-19. Как ранее заявили РИА Новости в институте имени Роберта Коха, развитие ситуации в настоящее время не может быть спрогнозировано, но ожидается появление новых отдельных случаев в Германии. Общая угроза для здоровья населения Германии от новых респираторных заболеваний в настоящее время все еще остается низкой. Немецкие пациенты с респираторным заболеванием, вызванным коронавирусом, молоды и, в основном, легко переносят заболевание.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.