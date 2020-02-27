Криминальную драму "Главарь" продлили на следующий сезон

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Netflix подтвердил, что будет снят следующий сезон криминальной телевизионной драмы "Главарь", . Netflix подтвердил, что будет снят следующий сезон криминальной телевизионной драмы "Главарь", сообщает Independent.

Первые два сезона сериала показали на Channel 4, но в прошлом году Netflix взялся за его перезапуск.

"Информация подтверждена. Второму сезону "Главаря" быть. Дюшейн, Салли, Джейми и Шелли вновь возвращаются. Следите за новостями", — отмечено на странице Netflix в фейсбуке.

Первый эпизод второго сезона (201 серия) будет называться "Killing no murder”.

Автор сценария и режиссер проекта Ронан Беннетт.

Действие происходит в вымышленном поместье Саммерхаус в Хакни, в восточном Лондоне. В сериале задействованы Эшли Уолтерс, Кэйн Робинсон, Майкл Уорд и Симби Ажикаво (более известная как британская рэперша Little Simz).

В 2014 году решено было прекратить показ сериала на Channel 4, но интерес зрителей и экспертов привел к тому, что Netflix взялся за ребут.