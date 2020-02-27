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2020-02-27T20:54+0300
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Криминальную драму "Главарь" продлили на следующий сезон
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РИА Новости

Криминальную драму "Главарь" продлили на следующий сезон

20:54 27.02.2020
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© Cowboy Films (2011-...)Кадр из сериала "Главарь"
Кадр из сериала Главарь
© Cowboy Films (2011-...)
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Netflix подтвердил, что будет снят следующий сезон криминальной телевизионной драмы "Главарь", сообщает Independent.
Первые два сезона сериала показали на Channel 4, но в прошлом году Netflix взялся за его перезапуск.
"Информация подтверждена. Второму сезону "Главаря" быть. Дюшейн, Салли, Джейми и Шелли вновь возвращаются. Следите за новостями", — отмечено на странице Netflix в фейсбуке.
Первый эпизод второго сезона (201 серия) будет называться "Killing no murder”.
Автор сценария и режиссер проекта Ронан Беннетт.
Действие происходит в вымышленном поместье Саммерхаус в Хакни, в восточном Лондоне. В сериале задействованы Эшли Уолтерс, Кэйн Робинсон, Майкл Уорд и Симби Ажикаво (более известная как британская рэперша Little Simz).
В 2014 году решено было прекратить показ сериала на Channel 4, но интерес зрителей и экспертов привел к тому, что Netflix взялся за ребут.
Первые два сезона также можно посмотреть на стриминговой платформе, они называются "Главарь: Саммерхаус".
Кадр из сериала Ведьмак
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