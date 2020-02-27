Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T13:28+0300
https://ria.ru/20200227/1565276509.html
МИД предупредил россиян о манифестациях в Греции, Таиланде и Франции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564843998_0:337:2958:2001_1036x0_80_0_0_1f33c695222a8e44a6ed79d3b866fb5a.jpg
РИА Новости

МИД предупредил россиян о манифестациях в Греции, Таиланде и Франции

13:28 27.02.2020
999
© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о протестах и манифестациях в Греции, Таиланде и Франции.
"Греция – 27 февраля в городе Афины и других крупных городах страны ожидаются очередные акции протеста против строительства новых поселений мигрантов на островах Лесбос и Хиос; повышенные меры безопасности; ожидаются перекрытия дорог, ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Сотрудники полиции во время столкновений с участниками антиправительственных демонстраций перед управлением МВД напротив посольства России в Бейруте
16 января, 11:37
Ситуация в Бейруте полностью стабилизировалась после манифестаций
На 27 февраля также запланированы студенческие манифестации в Бангкоке в Таиланде, ожидаются повышенные меры безопасности и ограничения движения транспорта, не исключены протестные акции в других крупных городах страны, отметили в министерстве.
Также, по данным ведомства, 29 февраля в Париже ожидаются манифестации сторонников движения "желтые жилеты", в связи с чем будут введены повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта. Возможны протестные акции в других крупных городах страны.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
9 января, 21:38
В ходе манифестации в Париже пострадали шестнадцать полицейских
МИД РФ также предупреждает о сильном снегопаде в канадских провинциях Квебек, Нью-Брунсвик и Онтарио 27 февраля. В связи с этим ожидаются ограничения движения транспорта, отмена рейсов и изменения в расписании местных аэропортов.
В Сенегале до 27 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением песчаной бури, из-за этого затруднено транспортное сообщение, возможна отмена и задержка авиарейсов, добавили в министерстве.
501110
Обсудить 0
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ФранцияГрецияТаиландВ мире
Рекомендуем
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Таиланд ввел бесплатное тестирование на коронавирус
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Женщина в маске в центре Милана
Число заражений коронавирусом в Греции достигло трех
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
В Таиланде зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом
Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
Немецкий эксперт рассказал о рисках заболевания коронавирусом
Остров Пхукет в Таиланде
В Таиланде турист провел три дня в открытом море
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке
В Таиланде выздоровели еще трое заболевших коронавирусом
Иконки мессенджеров на экране смартфона
WhatsApp потерял статус самого популярного приложения
Италия
Эксперт: советы россиянам не посещать Италию не повлияют на туротрасль
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти
Знак коронавируса
В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн передал "привет" Москве
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Рады из студии
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА*
Полиция в Таиланде
В Таиланде не менее десяти человек пострадали при взрыве бомбы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния