МИД предупредил россиян о манифестациях в Греции, Таиланде и Франции

Табличка на здании министерства иностранных дел РФ

Греция – 27 февраля в городе Афины и других крупных городах страны ожидаются очередные акции протеста против строительства новых поселений мигрантов на островах Лесбос и Хиос; повышенные меры безопасности; ожидаются перекрытия дорог, ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter

На 27 февраля также запланированы студенческие манифестации в Бангкоке в Таиланде , ожидаются повышенные меры безопасности и ограничения движения транспорта, не исключены протестные акции в других крупных городах страны, отметили в министерстве.

Также, по данным ведомства, 29 февраля в Париже ожидаются манифестации сторонников движения "желтые жилеты", в связи с чем будут введены повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта. Возможны протестные акции в других крупных городах страны.

МИД РФ также предупреждает о сильном снегопаде в канадских провинциях Квебек, Нью-Брунсвик и Онтарио 27 февраля. В связи с этим ожидаются ограничения движения транспорта, отмена рейсов и изменения в расписании местных аэропортов.