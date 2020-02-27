Правительство рассмотрит проект о довольствии погибшего военного

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство РФ в четверг обсуждает законопроект, согласно которому денежное довольствие и другие положенные военнослужащему компенсации в случае его гибели будут в денежной форме направлены его семье, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Ещё один важный законопроект сегодня касается социальной защиты членов семей военнослужащих. Эта профессия сопряжена с рисками для жизни, и в законопроекте предусмотрено, что в случае гибели денежное довольствие и другие компенсации, которые положены военнослужащему, будут направляться его семье, причём в денежной форме", - сказал премьер на заседании правительства в четверг.
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