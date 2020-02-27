Правительство рассмотрит проект о довольствии погибшего военного

"Ещё один важный законопроект сегодня касается социальной защиты членов семей военнослужащих. Эта профессия сопряжена с рисками для жизни, и в законопроекте предусмотрено, что в случае гибели денежное довольствие и другие компенсации, которые положены военнослужащему, будут направляться его семье, причём в денежной форме", - сказал премьер на заседании правительства в четверг.