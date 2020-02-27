IV Индийско-российская конференция по образованию и исследованиям

Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Датла Бала Венкатеш ВАРМА;
- министр образования и благосостояния при посольстве Республики Индия в Российской Федерации Алок РАДЖ;
- советник по науке и технологии при посольстве Республики Индия в Российской Федерации Шишир ШРОТРИЯ;
- представители Минздрава, Минпросвещения и Минобрнауки России.
Также к участию приглашены ректоры, проректоры, деканы международных факультетов, специалисты в сфере образования и индийские студенты российских вузов.
Цель конференции – обсуждение различных аспектов сотрудничества между Россией и Индией в сфере образования. В ходе мероприятия будут подведены итоги двусторонних связей с момента проведения третьей конференции, которая состоялась 25 февраля 2019 года.
Каковы пути развития академического сотрудничества и разработки совместных проектов между научными учреждениями? Как проходит обмен студентами и преподавателями в рамках двусторонних образовательных программ и стажировок? Каковы перспективы увеличения числа индийских студентов в российских вузах?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Датла Бала Венкатеш ВАРМА;
- министр образования и благосостояния при посольстве Республики Индия в Российской Федерации Алок РАДЖ;
- советник по науке и технологии при посольстве Республики Индия в Российской Федерации Шишир ШРОТРИЯ;
- представители Минздрава, Минпросвещения и Минобрнауки России.
Также к участию приглашены ректоры, проректоры, деканы международных факультетов, специалисты в сфере образования и индийские студенты российских вузов.
Цель конференции – обсуждение различных аспектов сотрудничества между Россией и Индией в сфере образования. В ходе мероприятия будут подведены итоги двусторонних связей с момента проведения третьей конференции, которая состоялась 25 февраля 2019 года.
Каковы пути развития академического сотрудничества и разработки совместных проектов между научными учреждениями? Как проходит обмен студентами и преподавателями в рамках двусторонних образовательных программ и стажировок? Каковы перспективы увеличения числа индийских студентов в российских вузах?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/