В Сирию за сутки вернулись более 870 беженцев из Иордании и Ливана

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 1 368 беженцев.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предметов.