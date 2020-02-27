В Сирию за сутки вернулись более 870 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 872 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 245 человек (женщин – 73, детей – 125), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 627 человек (женщин – 188, детей – 320)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 1 368 беженцев.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предметов.