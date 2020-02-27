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В Сирию за сутки вернулись более 870 беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 870 беженцев из Иордании и Ливана

11:59 27.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 870 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 872 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 245 человек (женщин – 73, детей – 125), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 627 человек (женщин – 188, детей – 320)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 1 368 беженцев.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предметов.
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