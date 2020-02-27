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Школьника, ранившего учителя в Ульяновске, попросят арестовать
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РИА Новости

Школьника, ранившего учителя в Ульяновске, попросят арестовать

11:50 27.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Следователи в пятницу обратятся в суд с ходатайством об аресте школьника, ранившего ножом учительницу в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Утром 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый задержан. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, на допросе он не смог ответить, зачем сделал это, сообщали в СК. Пострадавшая была прооперирована, пока она остается в реанимации.
Пустые парты в школьном классе
26 февраля, 15:39
Друзья рассказали о школьнике, ранившем учительницу в Ульяновске
"Ходатайство об аресте будет подано завтра в Ленинский районный суд", - сказал собеседник агентства.
Ситуацию в школе взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся. В школе идет служебная проверка. Кроме того, власти региона проверяют организацию безопасности во всех школах Ульяновской области.
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Следственный комитет России (СК РФ)УльяновскРоссияПроисшествия
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