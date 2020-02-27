Школьника, ранившего учителя в Ульяновске, попросят арестовать

"Ходатайство об аресте будет подано завтра в Ленинский районный суд", - сказал собеседник агентства.

Ситуацию в школе взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся. В школе идет служебная проверка. Кроме того, власти региона проверяют организацию безопасности во всех школах Ульяновской области.