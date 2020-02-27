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"Ростех" разработал систему блокировки связи для режимных объектов
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РИА Новости

"Ростех" разработал систему блокировки связи для режимных объектов

10:58 27.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Ростех"
Стенд компании Ростех
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал виртуальную базовую станцию, предназначенную для управления доступом к сервисам сотовой связи на режимных объектах, говорится в сообщении холдинга.
Система, разработанная концерном "Созвездие" (входит в "Росэлектронику"), имитирует работу обычной базовой станции, обеспечивая при необходимости доступность сотовой связи для выбранной группы абонентов из "белого" списка. Сотовые телефоны, не внесенные в "белый" список, лишаются возможности совершать звонки, принимать или передавать данные.
"Радиус действия виртуальной базовой станции в условиях прямой видимости сотовых телефонов определяется устанавливаемыми усилителями мощности. Устройство способно блокировать сотовую связь стандартов GSM 900/1800 как в пределах одного помещения, так и в радиусе до 35 км. Дружественный интерфейс, реализованный в специальном программном обеспечении управления виртуальной базовой станцией, позволяет проводить настройку аппаратуры и редактирование "белого" списка абонентов уверенному пользователю персонального компьютера", - отмечается в релизе.
"Аппаратура может применяться для обеспечения конфиденциальности переговоров и сохранения коммерческой тайны, а также для выборочного блокирования сотовой связи на территории режимных объектов", - говорится в сообщении.
Холдинг "Росэлектроника" образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав ГК "Ростех". На сегодняшний день холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Он объединяет более 150 предприятий и научных организаций. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек.
Стенд корпорации Ростех
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