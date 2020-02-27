Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T10:38+0300
https://ria.ru/20200227/1565261424.html
В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества "такси от банка"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537295_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_12646e844fd28fee60c29c510eaa3572.jpg
РИА Новости

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества "такси от банка"

09:14 27.02.2020 (обновлено: 10:38 27.02.2020)
22592
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили такси в Москве
Автомобили такси в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме с использованием такси. Об этом сообщают "Известия".
Отмечается, что злоумышленники звонят клиентам, представляются сотрудниками банка и предупреждают о попытках списать с карты несколько тысяч рублей. Для того чтобы обезопасить счет, потенциальной жертве предлагают воспользоваться "специальным трансфером" до ближайшего банкомата, где можно перевести деньги на якобы безопасный счет.
При этом такси заказывают через обычный сервис. Водитель довозит клиента до банкомата, и тот сам перечисляет деньги на счета мошенников. Этот сценарий рассчитан в основном на пожилых людей, которые воспринимают такую "услугу" как проявление заботы.
Как подчеркивают в ЦБ, при подозрении на несанкционированное списание со счетов сотрудники банков никогда не предлагают клиентам совершать какие бы то ни было операции через банкоматы.
Слышали новость?
Мошенничество в интернете: как работают новые схемы?
13 ноября 2019, 19:40
931447612
Обсудить 4
МошенничествоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
Популярные комментарии
Полиция бездействует, прокуратура бездействует только отписки пишут о невозбуждении уголовного дела в отношении мошеннических действий в экономических преступлениях. Раздолье для таких мошенников, наказания нет и не будет. Не понимаю зачем эти ведомства продают бюджет РФ?
27 февраля, 09:45
Алекс Aleks
1200001
Рекомендуем
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум
Томск
"Интер РАО" стала единственным владельцем "Томскэнергосбыта"
Измерение артериального давления
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Статуя Фемиды
Под Саратовом будут судить подростка, везшего тело на санках
Пентагон
В Пентагоне признали, что превосходство над Россией "подорвано"
Майк Помпео
Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Российский спецназ в реальных условиях: уникальные кадры Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Сотрудник дорожно-патрульной службы
В Минюсте пообещали пересмотреть размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Дым в районе города Серакаб в провинции Идлиб
Источник: военные отразили атаки боевиков на город Саракиб в Идлибе
Женщина около пункта обмена валют в Киеве
Украинские стратеги придумали, как обеспечить взрывной рост экономики
Автомобиль Skoda Kodiaq
Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Корею и Иран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41В Сирии ограничили движение по трассе М-5 из-за атак боевиков
11:38Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
11:38Названа новая опасность газированных напитков
11:38Выработать договоренность по замене ДСНВ уже сложно, заявили в МИД
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
Лента новостейМолния