В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества "такси от банка"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В . В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме с использованием такси. Об этом сообщают "Известия"

Отмечается, что злоумышленники звонят клиентам, представляются сотрудниками банка и предупреждают о попытках списать с карты несколько тысяч рублей. Для того чтобы обезопасить счет, потенциальной жертве предлагают воспользоваться "специальным трансфером" до ближайшего банкомата, где можно перевести деньги на якобы безопасный счет.

При этом такси заказывают через обычный сервис. Водитель довозит клиента до банкомата, и тот сам перечисляет деньги на счета мошенников. Этот сценарий рассчитан в основном на пожилых людей, которые воспринимают такую "услугу" как проявление заботы.

Как подчеркивают в ЦБ, при подозрении на несанкционированное списание со счетов сотрудники банков никогда не предлагают клиентам совершать какие бы то ни было операции через банкоматы.