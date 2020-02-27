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Врач рассказал, когда в США начнут испытание вакцины от коронавируса
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РИА Новости

Врач рассказал, когда в США начнут испытание вакцины от коронавируса

03:21 27.02.2020 (обновлено: 03:25 27.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США начнут испытание вакцины от нового коронавируса примерно через два месяца, заявил глава Национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
"Вероятно, это будет примерно через 2 месяца", - сказал он журналистам на брифинге. Фаучи добавил, что еще около трех месяцев после этого уйдет на то, чтобы определить, насколько безопасно использовать эту вакцину.
По словам Фаучи, применение вакцины для лечения пациентов может произойти через год.
Как заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, в США всего зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом. Администрация Дональда Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов. Трамп поблагодарил конгресс за готовность выделить на эти нужды больше средств.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (СDC) предупреждает о появлении новых случаев заболевания коронавирусом в будущем.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.
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