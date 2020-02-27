Врач рассказал, когда в США начнут испытание вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США начнут испытание вакцины от нового коронавируса примерно через два месяца, заявил глава Национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Вероятно, это будет примерно через 2 месяца", - сказал он журналистам на брифинге. Фаучи добавил, что еще около трех месяцев после этого уйдет на то, чтобы определить, насколько безопасно использовать эту вакцину.

По словам Фаучи, применение вакцины для лечения пациентов может произойти через год.

Как заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, в США всего зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом. Администрация Дональда Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов. Трамп поблагодарил конгресс за готовность выделить на эти нужды больше средств.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (СDC) предупреждает о появлении новых случаев заболевания коронавирусом в будущем.