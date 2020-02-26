Зеленский подписал указ о "Дне сопротивления оккупации Крыма"

КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля "Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя", сообщила в среду пресс-служба офиса украинского президента.
"Постановляю: установить на Украине "День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя", который отмечать ежегодно 26 февраля", - говорится в сообщении.
Согласно указу, кабинету министров поручено обеспечить разработку и утвердить планы мероприятий ко "Дню сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя".
"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в сообщении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал события 26 февраля 2014 года в Симферополе точкой невозвращения республики в состав Украины.
Двадцать шестого февраля 2014 года у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг сторонников и противников госпереворота в Киеве. Между двумя группами митингующих произошли столкновения, в результате которых пострадали 35 человек. В давке один мужчина умер от сердечного приступа, еще одна женщина скончалась в больнице от полученных в толпе травм.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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