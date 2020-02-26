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Режиссер "Холопа" ответил на шутку Лозы о популярности Петрова
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РИА Новости

Режиссер "Холопа" ответил на шутку Лозы о популярности Петрова

19:46 26.02.2020 (обновлено: 20:29 26.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Александр Петров выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Актер Александр Петров выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Многим российским актерам не хватает популярности, из-за чего создатели кинофильмов предпочитают набирать одних и тех же артистов, чтобы достичь успеха. Об этом рассказал режиссер фильма "Холоп" Клим Шипенко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Ранее певец и композитор Юрий Лоза написал в фейсбуке, что российские театральные вузы ежегодно выпускают по две тысячи молодых актеров, которые проходят пробы, пытаются получить роли в кинопроектах, однако в фильмах снимают Александра Петрова.
Шипенко считает, что в России нет кинозвезд, способных обеспечить успех фильму "просто за счет того, что его имя или ее написано на афише". По его словам, к артистам нет такого доверия и "безоговорочной" любви. Кроме того, режиссер заявил, что в стране в принципе мало актеров.
"До 25 лет у нас никаких звезд нет. Звездами, как правило, становятся в районе 30. У них уже есть аудитория. Их любят, это хоть какую-то надежду дает", — сказал Шипенко.
Он также пожаловался на необходимость конкурировать с Голливудом и иностранными студиями в целом. По его словам, зритель не хочет разочароваться в фильме, за просмотр которого в кинотеатре он платит деньги.
"Доверия к проверенному Брэду Питту у него больше, чем к горячо любимому Саше Петрову, условно. Поэтому у нас снимаются одни и те же актеры, потому что аудитория у них есть", — заключил режиссер.
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Обсудить 12
КультураШоу-бизнесАлександр Петров (актер)Клим ШипенкоЮрий ЛозаРоссия
Популярные комментарии
Какая аудитория у Петрова? Непонятно реально почему его везде суют. Очень посредственный актер с двумя выражениями лица во время игры, никакой харизмы. Почитайте на форумах, как зрители реально его любят. Надоел, приелся, бесит.
26 февраля, 20:06
sshumov.1973
34100111
сколько фильмов мог бы посмотреть, если бы не этот в ролях
26 февраля, 20:28
ПВПутин В.В. наш Президент
1050003
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