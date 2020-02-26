Режиссер "Холопа" ответил на шутку Лозы о популярности Петрова

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Многим российским актерам не хватает популярности, из-за чего создатели кинофильмов предпочитают набирать одних и тех же артистов, чтобы достичь успеха. Об этом рассказал режиссер фильма "Холоп" Многим российским актерам не хватает популярности, из-за чего создатели кинофильмов предпочитают набирать одних и тех же артистов, чтобы достичь успеха. Об этом рассказал режиссер фильма "Холоп" Клим Шипенко в эфире радиостанции " Говорит Москва ".

Ранее певец и композитор Юрий Лоза написал в фейсбуке, что российские театральные вузы ежегодно выпускают по две тысячи молодых актеров, которые проходят пробы, пытаются получить роли в кинопроектах, однако в фильмах снимают Александра Петрова

Шипенко считает, что в России нет кинозвезд, способных обеспечить успех фильму "просто за счет того, что его имя или ее написано на афише". По его словам, к артистам нет такого доверия и "безоговорочной" любви. Кроме того, режиссер заявил, что в стране в принципе мало актеров.

"До 25 лет у нас никаких звезд нет. Звездами, как правило, становятся в районе 30. У них уже есть аудитория. Их любят, это хоть какую-то надежду дает", — сказал Шипенко.

Он также пожаловался на необходимость конкурировать с Голливудом и иностранными студиями в целом. По его словам, зритель не хочет разочароваться в фильме, за просмотр которого в кинотеатре он платит деньги.