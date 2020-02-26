Власти Северной Македонии сообщили о первом случае коронавируса

БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. У одного из трех предполагаемых больных коронавирусом граждан Северной Македонии диагноз подтвердился, сообщил в среду глава минздрава страны Венко Филипче.
"Три человека сегодня обратились в Инфекционную клинику с симптомами гриппа, им было проведено тестирование на коронавирус. У двух лиц результаты анализов негативные, результаты третьего положительные", - цитирует министра национальное агентство МИА.
Он добавил, что вечером ожидается прибытие в Скопье самолета с гражданами страны из Италии, а также сообщил о запрете организации экскурсий в эту страну.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду, что правительство запускает специальный сайт для профилактики коронавируса и информирования граждан. Он уточнил, что граждан, зараженных коронавирусом, в Сербии нет. Первый вице-премьер Сербии и глава МИД Ивица Дачич в среду находится с визитом в Пекине, где выразил поддержку властям и народу КНР, которые, по его словам, "находятся на рубеже защиты всего мира от коронавируса".
Премьер-министр Албании Эди Рама призвал политиков и граждан не распространять панику из-за коронавируса, по данным властей, в стране нет ни одного зараженного. Во вторник премьер Хорватии сообщил о первом подтвержденном случае заболевания в Загребе. МИД Сербии в тот же день заявил, что двое граждан страны, члены команды круизного лайнера Diamond Princess, также больны коронавирусом и проходят лечение в Японии.
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