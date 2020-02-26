Около 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. С начала года более 227 тысяч жителей Московской области прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию, сообщил телеканал С начала года более 227 тысяч жителей Московской области прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Из всех обследованных 31% признали практически здоровыми, у 13% определили факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, у 56% прошедших диспансеризацию выявили заболевания, которые требуют наблюдения или медицинской помощи.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике областного ведомства Юрий Шалягин уточнил, что в результате у обследованных было выявлено около 11 тысяч различных заболеваний.

В частности, медики диагностировали свыше 2,7 тысячи случаев заболеваний эндокринной системы и порядка 4 тысяч случаев болезней системы кровообращения. Кроме того, был выявлен 151 случай онкологических заболеваний.