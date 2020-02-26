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Новости Подмосковья
2020-02-26T19:26+0300
https://ria.ru/20200226/1565249584.html
Около 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565249275_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_2aa19e59951c04adf48b62720f9c7afc.jpg
РИА Новости

Около 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

19:26 26.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаОфтальмолог проводит проверку зрения
Офтальмолог проводит проверку зрения
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. С начала года более 227 тысяч жителей Московской области прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
Из всех обследованных 31% признали практически здоровыми, у 13% определили факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, у 56% прошедших диспансеризацию выявили заболевания, которые требуют наблюдения или медицинской помощи.
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике областного ведомства Юрий Шалягин уточнил, что в результате у обследованных было выявлено около 11 тысяч различных заболеваний.
В частности, медики диагностировали свыше 2,7 тысячи случаев заболеваний эндокринной системы и порядка 4 тысяч случаев болезней системы кровообращения. Кроме того, был выявлен 151 случай онкологических заболеваний.
"Своевременная диагностика играет ключевую роль в успехе лечения. Регулярные обследования — диспансеризация и профосмотры — позволяют обнаружить заболевания на ранней стадии и оперативно начать лечение", – заметил Шалягин.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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