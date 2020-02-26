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Тульская область
2020-02-26T17:41+0300
https://ria.ru/20200226/1565243883.html
В Туле стартовал полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
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РИА Новости

В Туле стартовал полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

17:41 26.02.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиВ Туле стартовал полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
В Туле стартовал полуфинал конкурса Мастера гостеприимства
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 26 фев — РИА Новости. Более 100 человек принимают участие в полуфинале Всероссийского профессионального конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), стартовавшего в среду в Туле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регправительства.
По его словам, цель проекта – раскрыть потенциал профессионалов, сформировать новые традиции, повысить стандарты сервиса и престиж профессий в сферах туризма и гостеприимства. Тула стала одним из девяти российских регионов, где проходят полуфиналы конкурса. Церемония открытия регионального полуфинала "Прогулка за пряником", в котором принимают участие 118 конкурсантов из 23 регионов России, состоялась в Тульском кремле.
"В последние годы мы активно развиваем туриндустрию, повышаем качество сервиса, создаем новые точки притяжения туристов. Нам есть, что показать и чем удивить. Надеюсь, что участники конкурса смогут не только продемонстрировать свои проекты, но и оценить наше гостеприимство", – процитировала пресс-служба губернатора Алексея Дюмина.
Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, обращаясь к конкурсантам, отметил, что в регионе особое внимание развитию туристического потенциала.
"Создаём новые точки притяжения, креативные пространства и творческие кластеры, возрождаем исторический центр города Тулы, проводим яркие событийные мероприятия. Эта работа даёт результат. В 2019 году в регион впервые приехали более миллиона гостей", – приводят слова Вячеслава Федорищева в пресс-службе.
Он напомнил, что в 2020 году отмечается 500-летие возведения Тульского кремля. К предстоящему юбилею по всему региону пройдёт множество ярких событий, в их числе открытие в городе Туле на пешеходной улице Металлистов Музейного квартала.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
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По информации областной пресс-службы, в течение двух дней конкурсанты представят свои проекты в сфере туризма, а также примут участие в флешмобах и интеллектуальных играх, экскурсиях по достопримечательностям региона. Первый день конкурса завершится мастер-классами путешественника, ведущего телевизионной программы "Поедем, поедим!" Джона Уоррена и координатора федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерины Шаповаловой.
Финал конкурса состоится в апреле. Заявки на участие подали более 20 тысяч человек. Пятьдесят победителей смогут получить наставников из числа лидеров индустрии и представителей органов государственной власти, заключили в пресс-службе.
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