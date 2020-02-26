Путин: закон о поправках вступит в силу после всеобщего голосования

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Закон о поправках в Закон о поправках в Конституцию РФ должен вступить в силу только после общероссийского голосования, заявил президент РФ Владимир Путин

"Первое по вступлению в силу поправок в конституцию. Действительно, еще раз хочу это повторить. Действующее законодательство позволяет окончательно принять этот закон о поправках после принятия Государственной думой, Советом Федерации и двумя третями законодательных собраний субъектов федерации. Затем должна быть подпись президента и на этом как бы все. Но я, имея в виду важность этих поправок, предложил, чтобы этот закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского всеобщего голосования, которое есть не что иное, как плебисцит. Вот это самое главное, и мы с вами должны вот это соблюсти. После этого будет указ президента о внесении этих поправок в конституцию", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по внесению поправок в конституцию.

Действующий глава государства наделен определенными полномочиями, которые прописаны в конституции, напомнил он, а в случае принятия поправок, часть полномочий президент передает в Государственную думу и Совет Федерации.