Путин: закон о поправках вступит в силу после всеобщего голосования

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Закон о поправках в Конституцию РФ должен вступить в силу только после общероссийского голосования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Первое по вступлению в силу поправок в конституцию. Действительно, еще раз хочу это повторить. Действующее законодательство позволяет окончательно принять этот закон о поправках после принятия Государственной думой, Советом Федерации и двумя третями законодательных собраний субъектов федерации. Затем должна быть подпись президента и на этом как бы все. Но я, имея в виду важность этих поправок, предложил, чтобы этот закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского всеобщего голосования, которое есть не что иное, как плебисцит. Вот это самое главное, и мы с вами должны вот это соблюсти. После этого будет указ президента о внесении этих поправок в конституцию", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по внесению поправок в конституцию.
Действующий глава государства наделен определенными полномочиями, которые прописаны в конституции, напомнил он, а в случае принятия поправок, часть полномочий президент передает в Государственную думу и Совет Федерации.
"И вы были бы правы окончательно, если бы мы процедуру принятия поправок ограничили тем, о чем я сказал выше, а именно сделали бы это без всеобщего голосования. А вот если мы выходим на всеобщее голосование, то тогда граждане, а граждане страны являются источником власти государственной, они, если соглашаются с этими предложениями, они как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание, и мне кажется, что здесь нет никаких противоречий. Поэтому я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего общероссийского голосования", - отметил Путин.