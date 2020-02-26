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Путин: закон о поправках вступит в силу после всеобщего голосования
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РИА Новости

Путин: закон о поправках вступит в силу после всеобщего голосования

17:41 26.02.2020 (обновлено: 17:58 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Закон о поправках в Конституцию РФ должен вступить в силу только после общероссийского голосования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Первое по вступлению в силу поправок в конституцию. Действительно, еще раз хочу это повторить. Действующее законодательство позволяет окончательно принять этот закон о поправках после принятия Государственной думой, Советом Федерации и двумя третями законодательных собраний субъектов федерации. Затем должна быть подпись президента и на этом как бы все. Но я, имея в виду важность этих поправок, предложил, чтобы этот закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского всеобщего голосования, которое есть не что иное, как плебисцит. Вот это самое главное, и мы с вами должны вот это соблюсти. После этого будет указ президента о внесении этих поправок в конституцию", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по внесению поправок в конституцию.
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Действующий глава государства наделен определенными полномочиями, которые прописаны в конституции, напомнил он, а в случае принятия поправок, часть полномочий президент передает в Государственную думу и Совет Федерации.
"И вы были бы правы окончательно, если бы мы процедуру принятия поправок ограничили тем, о чем я сказал выше, а именно сделали бы это без всеобщего голосования. А вот если мы выходим на всеобщее голосование, то тогда граждане, а граждане страны являются источником власти государственной, они, если соглашаются с этими предложениями, они как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание, и мне кажется, что здесь нет никаких противоречий. Поэтому я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего общероссийского голосования", - отметил Путин.
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Путин сообщил о 900 предложениях по поправкам в Конституцию
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Это обман народа. Те поправки, которых народ действительно ждёт (полезные ископаемые, прогрессивный подоходный налог и другие) нет в предлагаемых поправках. Жалкие подачки есть. Есть и узаконенная узурпация власти правящей верхушкой. Вот за что нас призывают проголосовать общим чёхом. Народ будет обманут в очередной раз.
26 февраля, 18:10
ВНВ. Нордман
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