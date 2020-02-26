Власти Шри-Ланки продлили срок выдачи бесплатных виз для россиян

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Власти Шри-Ланки продлили срок выдачи бесплатных виз для граждан 48 стран, включая Россию, до 30 апреля, сообщает АТОР.
Кабинет министров Шри-Ланки 14 февраля принял решение продлить этот режим, который закончился 1 февраля 2020 года. Однако оно долго не вступало в силу.
В ланкийской дипмиссии в Москве 18 февраля подтвердили, что проинформированы о пролонгации формата бесплатного въезда, который был введен в августе 2019 года. Но при этом обратили внимание, что при получении разрешения на въезд на сайте ETA (портал, через который официально оформляется электронная виза на Шри-Ланку) заявителям по-прежнему предлагается оплатить визовый сбор.
Сегодня, 26 февраля, на сайте, заработала процедура бесплатного оформления ланкийских виз для россиян.
5 февраля, 11:33ТуризмАТОР: за визу на Шри-Ланку снова придется платить