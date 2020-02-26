Власти Шри-Ланки продлили срок выдачи бесплатных виз для россиян

Кабинет министров Шри-Ланки 14 февраля принял решение продлить этот режим, который закончился 1 февраля 2020 года. Однако оно долго не вступало в силу.

В ланкийской дипмиссии в Москве 18 февраля подтвердили, что проинформированы о пролонгации формата бесплатного въезда, который был введен в августе 2019 года. Но при этом обратили внимание, что при получении разрешения на въезд на сайте ETA (портал, через который официально оформляется электронная виза на Шри-Ланку) заявителям по-прежнему предлагается оплатить визовый сбор.