Рябков заверил Китай в поддержке России в борьбе с коронавирусом

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Москва продолжит поддерживать Китай в борьбе с Москва продолжит поддерживать Китай в борьбе с коронавирусом и политически, и материально, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"В ходе сегодняшнего заседания тема звучала, и все участники мероприятия выразили солидарность и поддержку китайским коллегам",- сказал Рябков по итогам заседания совместной комиссии в Вене.

Он обратил внимание, что российская сторона на разных многосторонних площадках выражала "твердую решимость поддерживать Китай в борьбе с этой эпидемией".

"И мы продолжим это делать не только политически, но и материально",- подчеркнул замглавы МИД РФ.

Вспышка коронавируса повлияла и на прошедшую встречу в Вене: изменения произошли в составе делегации Китая . Пекин был представлен на уровне постпреда в Вене.