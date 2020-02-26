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Рябков заверил Китай в поддержке России в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Рябков заверил Китай в поддержке России в борьбе с коронавирусом

17:45 26.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Москва продолжит поддерживать Китай в борьбе с коронавирусом и политически, и материально, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В ходе сегодняшнего заседания тема звучала, и все участники мероприятия выразили солидарность и поддержку китайским коллегам",- сказал Рябков по итогам заседания совместной комиссии в Вене.
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Он обратил внимание, что российская сторона на разных многосторонних площадках выражала "твердую решимость поддерживать Китай в борьбе с этой эпидемией".
"И мы продолжим это делать не только политически, но и материально",- подчеркнул замглавы МИД РФ.
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Вспышка коронавируса повлияла и на прошедшую встречу в Вене: изменения произошли в составе делегации Китая. Пекин был представлен на уровне постпреда в Вене.
Как пояснил корреспонденту РИА Новости диписточник, гендиректор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД страны и часть делегации не смогли вылететь из Пекина.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСергей РябковКитайРоссияВ мире
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