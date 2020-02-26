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Населенный пункт остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР
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РИА Новости

Населенный пункт остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР

15:57 26.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике населенный пункт Еленовка в пригороде Донецка остался без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 15.05 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу из БМП-1 населенный пункт Еленовка. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, населенный пункт обесточен", - заявил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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