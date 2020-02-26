Населенный пункт остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике населенный пункт Еленовка в пригороде Донецка остался без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 15.05 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу из БМП-1 населенный пункт Еленовка. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, населенный пункт обесточен", - заявил представитель ведомства.