СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская назвала Крым маниакальной идеей Киева, ради укрепления которой и учрежден "день сопротивления оккупации" полуострова, при этом власти Украины не продумали способ устранения почти 3 миллионов крымчан-"оккупантов".
В среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020" заявил, что подпишет указ о праздновании "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя". По его словам, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля.
"Появилась национальная идея Украины — Крым. Так сказал президент Зеленский. Но на самом деле это не национальная, а маниакальная идея — для её укрепления даже подписан специальный указ о Дне сопротивления "оккупации" Крыма. Очень интересно — надо же, крымчане "оккупировали" Крым... Уже ясно, что для Киева являются "оккупантами" почти 3 миллиона человек, проживающих на полуострове. Непонятно другое — как от нас избавиться? В своей "национальной идее Украины" власть случайно не придумала ещё способ нашего уничтожения?", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Национальной идеей страны, которая находится на грани исчезновения, должно стать сохранение национальной идентичности и восстановление мира, считает депутат.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал события 26 февраля 2014 года в Симферополе точкой невозвращения республики в состав Украины.
Двадцать шестого февраля 2014 года у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг сторонников и противников госпереворота в Киеве. Между двумя группами митингующих произошли столкновения, в результате которых пострадали 35 человек. В давке один мужчина умер от сердечного приступа, еще одна женщина скончалась в больнице от полученных в толпе травм.