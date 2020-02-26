Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.
"Освободить Одинцову Жанну Алексеевну от должности помощника председателя правительства Российской Федерации Медведева Д. А. в связи с прекращением исполнения Медведевым Д. А. полномочий председателя правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении правительства, которое размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
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