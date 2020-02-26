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Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
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РИА Новости

Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева

14:35 26.02.2020
132282
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.
"Освободить Одинцову Жанну Алексеевну от должности помощника председателя правительства Российской Федерации Медведева Д. А. в связи с прекращением исполнения Медведевым Д. А. полномочий председателя правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении правительства, которое размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Министр финансов РФ Антон Силуанов перед началом совещания председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
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Обсудить 7
Михаил МишустинПравительство РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
Значит назначит свою, зачем ему б.у. помощница))
26 февраля, 17:28
agent_anonimus
16141004
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