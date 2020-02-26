Экс-замглавы внешней разведки Украины подозревают в злоупотреблении

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Бывший первый замглавы службы внешней разведки Бывший первый замглавы службы внешней разведки Украины (СВРУ) и еще один экс-чиновник ведомства официально подозреваются в злоупотреблении властью при госзакупке оборудования, в частности, в нанесении ущерба стране на 90 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

"Следствие установило, что подозреваемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку, в результате которой СВРУ заключила с одним из государственных предприятий договор по поставке оборудования, которое то фактически не могло поставить. Вопреки нормативным документам за еще не полученное оборудование СВРУ внесла полную предоплату, однако оборудование по условиям закупки не поставили. Полученные средства руководитель ГП легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности", - говорится в сообщении на официальном сайте НАБУ.

Третьим подозреваемым по делу стал и.о. директора государственного предприятия, который участвовал в данной сделке. Общий объем нанесенного государству ущерба оценивается в 2,2 миллиона гривен (90 тысяч долларов).