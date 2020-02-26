Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T13:19+0300
https://ria.ru/20200226/1565222314.html
Экс-замглавы внешней разведки Украины подозревают в злоупотреблении
https://cdn25.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:300:2500:1706_1036x0_80_0_0_5aa902112e446bae8bef4200b80ff615.jpg
РИА Новости

Экс-замглавы внешней разведки Украины подозревают в злоупотреблении

13:19 26.02.2020
238
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киев. Архивное фото
КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Бывший первый замглавы службы внешней разведки Украины (СВРУ) и еще один экс-чиновник ведомства официально подозреваются в злоупотреблении властью при госзакупке оборудования, в частности, в нанесении ущерба стране на 90 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"Следствие установило, что подозреваемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку, в результате которой СВРУ заключила с одним из государственных предприятий договор по поставке оборудования, которое то фактически не могло поставить. Вопреки нормативным документам за еще не полученное оборудование СВРУ внесла полную предоплату, однако оборудование по условиям закупки не поставили. Полученные средства руководитель ГП легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности", - говорится в сообщении на официальном сайте НАБУ.
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
8 февраля, 00:40
На сайте Рады опубликовали проект по увольнению главы НАБУ
Третьим подозреваемым по делу стал и.о. директора государственного предприятия, который участвовал в данной сделке. Общий объем нанесенного государству ущерба оценивается в 2,2 миллиона гривен (90 тысяч долларов).
Если вина экс-чиновников СВРУ будет доказана, то им может грозить до восьми лет лишения свободы. Бывшему и.о. директора предприятия может грозить лишение свободы на срок более двадцати лет, так как его подозревают еще по трем статьям: растрата имущества, отмывание денег и подделка документов.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
14 января, 19:44
НАБУ обязало суд возбудить дело против Порошенко и администрации Обамы
560110
Обсудить 0
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" планируется через месяц
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления секретаря СНБО Украины о Крыме
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский призвал обеспечить вещание украинских каналов в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время
Встреча лидеров нормандской четверки
МИД Украины оценил прогресс в выполнении договоренностей по Донбассу
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
Турция разворачивает полевые госпитали на границе с Ираном
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков оценил возможное возвращение Донбасса в состав Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе
Сергей Тигипко
СМИ назвали будущего премьера Украины
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт рассказал о крымском сценарии для Донбасса
Город Ужгород
Генерал призвал Украину подумать о сохранении западных областей
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский учредил День сопротивления "оккупации" Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния