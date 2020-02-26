Совфед утвердил Артамонова на пост председателя комитета по бюджету

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совфед утвердил бывшего калужского губернатор Анатолия Артамонова на пост председателя бюджетного комитета.
Пост главы комитета стал вакантным в конце 2019 года, когда его председатель Николай Журавлев перешел на должность вице-спикера Совфеда.
Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, в середине февраля ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности главы области был назначен Владислав Шапша. Предшественника он делегировал в Совфед.
13 февраля, 20:23Биография Анатолия Артамонова