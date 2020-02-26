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Совфед утвердил Артамонова на пост председателя комитета по бюджету
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РИА Новости

Совфед утвердил Артамонова на пост председателя комитета по бюджету

13:18 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАнатолий Артамонов
Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Анатолий Артамонов. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совфед утвердил бывшего калужского губернатор Анатолия Артамонова на пост председателя бюджетного комитета.
Пост главы комитета стал вакантным в конце 2019 года, когда его председатель Николай Журавлев перешел на должность вице-спикера Совфеда.
Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, в середине февраля ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности главы области был назначен Владислав Шапша. Предшественника он делегировал в Совфед.
Анатолий Артамонов
13 февраля, 20:23
Биография Анатолия Артамонова
430003
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Владислав ШапшаНиколай ЖуравлевСовет Федерации РФАнатолий АртамоновКалужская областьПолитика
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