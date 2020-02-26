Путин проведет переговоры с президентом Киргизии

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В четверг в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба Кремля.
"Главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Жээнбеков примут участие в церемонии открытия Года РФ в Киргизии и Года Киргизии в России.