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Путин проведет переговоры с президентом Киргизии
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РИА Новости

Путин проведет переговоры с президентом Киргизии

12:36 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В четверг в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что президент Киргизии будет находиться в России с визитом.
"Главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Жээнбеков примут участие в церемонии открытия Года РФ в Киргизии и Года Киргизии в России.
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Сооронбай ЖээнбековВладимир ПутинРоссияКиргизияВ мире
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