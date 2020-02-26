Россия и Иран проведут консультации по атомному сотрудничеству

"Мы ведем консультации по разным аспектам нашего атомного сотрудничества. Графики согласовываются напрямую между Росатомом и Организацией по атомной энергии Ирана. Мы не затягиваем этот вопрос, хотя понятно, что ситуация не улучшилась по сравнению с тем моментом, когда проект был приостановлен. Но консультации мы проведем", - сказал Рябков.