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Суд обязал виновных в хищениях с космодрома Восточный возместить ущерб
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РИА Новости

Суд обязал виновных в хищениях с космодрома Восточный возместить ущерб

10:29 26.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Космодром "Восточный". Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Суд в Железногорске Красноярского края обязал двух виновных в хищениях при строительстве космодрома Восточный выплатить более 8 миллионов рублей в пользу военного ведомства, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее Красноярский краевой суд сообщил, что по этому делу бывший первый заместитель начальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства" Сергей Батукаев получил 5 лет колонии, экс-руководитель проектов предприятия Наталья Буланцева - 1 год и 9 месяцев, бывший инженер Элиза Кучина и директор компании "СК Северстрой" Глеб Суховерков - по 2 года и 9 месяцев.
Следствие и суд установили, что в 2015 году фигуранты составляли фиктивные документы о выполненных работах на космодроме, закупке материалов, на счета аффилированных с ними фирм перечислено порядка 21 миллиона рублей, которые после были обналичены и похищены. В СК сообщили, что для создания круговой поруки Батукаев и Буланцева премировали подчиненных – в общей сложности было выплачено более 3,8 миллиона рублей.
"Принимая во внимание, что во время рассмотрения уголовного дела состоялось решение арбитражного суда, обязавшего осужденных выплатить военному ведомству более 8 миллионов рублей причиненного ущерба, Железногорский городской суд Красноярского края обязал всех осужденных в солидарном порядке выплатить оставшуюся часть причиненного ущерба в размере свыше 8 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ходе предварительного расследования Батукаевым добровольно возмещено более 6,1 миллиона рублей, а в ходе судебного разбирательства - еще свыше 2,5 миллионов рублей.
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Восточный (космодром)Красноярский край
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