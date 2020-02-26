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Пресс-конференция Андрея Клишаса о подготовке изменений в Конституцию
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РИА Новости

Пресс-конференция Андрея Клишаса о подготовке изменений в Конституцию

10:26 26.02.2020
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27 февраля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция сопредседателя Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея КЛИШАСА.

В рамках пресс-конференции речь пойдет о процессе работы по подготовке изменений в основной закон страны.

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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