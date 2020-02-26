Главный министр Дели призвал ввести армию в районы беспорядков

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести армию в районы беспорядков в индийской столице, где погибли 20 человек, и заявил о необходимости комендантского часа.
На северо-востоке Нью-Дели в столкновениях между сторонниками и противниками закона о гражданстве погибли 20 и пострадали более 250 человек. Накануне вечером власти Нью-Дели объявили комендантский час в охваченных беспорядками районах на севере города. Особые меры введены в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар.
По словам министра, "ситуация тревожна". "Полиция, несмотря на все усилия, не может контролировать ситуацию и вселять уверенность. Следует немедленно вызвать армию и ввести комендантский час в остальных затронутых (беспорядками - ред.) районах", - заявил он, добавив, что обратится к министру внутренних дел.
Police officer among 5 killed during rival #CitizenshipLaw protests in #NewDelhi pic.twitter.com/KXuXvxAJ8M— Ruptly (@Ruptly) February 25, 2020
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.
25 февраля, 17:28В Нью-Дели из-за беспорядков ввели комендантский час в ряде районов