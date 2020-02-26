Главный министр Дели призвал ввести армию в районы беспорядков

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Главный министр Главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести армию в районы беспорядков в индийской столице, где погибли 20 человек, и заявил о необходимости комендантского часа.

На северо-востоке Нью-Дели в столкновениях между сторонниками и противниками закона о гражданстве погибли 20 и пострадали более 250 человек. Накануне вечером власти Нью-Дели объявили комендантский час в охваченных беспорядками районах на севере города. Особые меры введены в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар.

По словам министра, "ситуация тревожна". "Полиция, несмотря на все усилия, не может контролировать ситуацию и вселять уверенность. Следует немедленно вызвать армию и ввести комендантский час в остальных затронутых (беспорядками - ред.) районах", - заявил он, добавив, что обратится к министру внутренних дел.

В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.