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Фильм "Девчата" и марафон сериала "Ольга" покажут телеканалы 8 марта
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РИА Новости

Фильм "Девчата" и марафон сериала "Ольга" покажут телеканалы 8 марта

10:08 26.02.2020
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© РИА Новости / Киностудия "МосфильмКадр из фильма "Девчата"
Кадр из фильма Девчата
© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм
Кадр из фильма "Девчата". Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Фильм "Девчата", концерт "Петросян и женщины", а также марафон эпизодов сериала "Ольга" покажут телеканалы в Международный женский день, говорится в опубликованной телепрограмме.
Первый канал 8 марта покажет фильмы "Любовь и голуби", "Красотка", "Наравне с парнями", "Девчата" и "Будьте моим мужем".
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
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"В этот праздничный день зрители увидят шестой выпуск веселого телевизионного сборника "Петросян и женщины", изобилующего каскадом шутливых рассуждений о женщинах и мужчинах. Прозвучат советы мужчинам о том, как поэффектнее поздравить своих женщин, а женщинам – как лучше управлять мужчиной, зная, где какой "датчик" у него находится", - сообщили в пресс-службе телеканала "Россия 1", отметив, что программа выйдет в эфир в 15.30.
В эфире "ТВ Центра" в 23.10 состоится показ документального фильма "Галина Уланова. Земная жизнь богини". Кроме того, в 15.35 выйдет программа "Женская логика".
В сетке программ телеканала "Культура" на 8 марта – киноленты "Еще раз про любовь", "Небо. Самолет. Девушка" и "Великая красота", а также программа "Красота скрытого. История нижнего платья с Ренатой Литвиновой".
"Женский" эфир СТС 8 марта представит собой подборку кино "Красавица и чудовище", "Распрекрасный принц" и "Чего хотят женщины". А ТНТ в свою очередь устроит марафон эпизодов сериала "Ольга".
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