Фильм "Девчата" и марафон сериала "Ольга" покажут телеканалы 8 марта

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Фильм "Девчата", концерт "Петросян и женщины", а также марафон эпизодов сериала "Ольга" покажут телеканалы в Фильм "Девчата", концерт "Петросян и женщины", а также марафон эпизодов сериала "Ольга" покажут телеканалы в Международный женский день , говорится в опубликованной телепрограмме.

Первый канал 8 марта покажет фильмы "Любовь и голуби", "Красотка", "Наравне с парнями", "Девчата" и "Будьте моим мужем".

"В этот праздничный день зрители увидят шестой выпуск веселого телевизионного сборника "Петросян и женщины", изобилующего каскадом шутливых рассуждений о женщинах и мужчинах. Прозвучат советы мужчинам о том, как поэффектнее поздравить своих женщин, а женщинам – как лучше управлять мужчиной, зная, где какой "датчик" у него находится", - сообщили в пресс-службе телеканала "Россия 1" , отметив, что программа выйдет в эфир в 15.30.

В эфире "ТВ Центра" в 23.10 состоится показ документального фильма "Галина Уланова. Земная жизнь богини". Кроме того, в 15.35 выйдет программа "Женская логика".

В сетке программ телеканала "Культура" на 8 марта – киноленты "Еще раз про любовь", "Небо. Самолет. Девушка" и "Великая красота", а также программа "Красота скрытого. История нижнего платья с Ренатой Литвиновой".