Трое вернувшихся из Китая жителей КБР остаются под наблюдением медиков

НАЛЬЧИК, 26 фев – РИА Новости. Врачи продолжают наблюдать за тремя из 17 вернувшихся в Кабардино-Балкарию из Китая жителей республики, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, по состоянию на 25 февраля в Кабардино-Балкарию из Китая через пункты пропуска через государственную границу в других городах вернулись 17 человек, за которыми, в соответствии с нормативными документами, установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней.
"На 25 февраля под медицинским наблюдением остаются три человека, признаков инфекционных заболеваний не выявлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в республике разработан комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Во все медицинские организации разослан алгоритм действий медперсонала при подозрении на COVID-2019, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.