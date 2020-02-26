Трое вернувшихся из Китая жителей КБР остаются под наблюдением медиков

Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото

Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

НАЛЬЧИК, 26 фев – РИА Новости. Врачи продолжают наблюдать за тремя из 17 вернувшихся в Врачи продолжают наблюдать за тремя из 17 вернувшихся в Кабардино-Балкарию из Китая жителей республики, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора

По данным ведомства, по состоянию на 25 февраля в Кабардино-Балкарию из Китая через пункты пропуска через государственную границу в других городах вернулись 17 человек, за которыми, в соответствии с нормативными документами, установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней.

"На 25 февраля под медицинским наблюдением остаются три человека, признаков инфекционных заболеваний не выявлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в республике разработан комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Во все медицинские организации разослан алгоритм действий медперсонала при подозрении на COVID-2019, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.