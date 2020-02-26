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2020-02-26T09:39+0300
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Трое вернувшихся из Китая жителей КБР остаются под наблюдением медиков
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РИА Новости

Трое вернувшихся из Китая жителей КБР остаются под наблюдением медиков

09:39 26.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 фев – РИА Новости. Врачи продолжают наблюдать за тремя из 17 вернувшихся в Кабардино-Балкарию из Китая жителей республики, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, по состоянию на 25 февраля в Кабардино-Балкарию из Китая через пункты пропуска через государственную границу в других городах вернулись 17 человек, за которыми, в соответствии с нормативными документами, установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней.
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"На 25 февраля под медицинским наблюдением остаются три человека, признаков инфекционных заболеваний не выявлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в республике разработан комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Во все медицинские организации разослан алгоритм действий медперсонала при подозрении на COVID-2019, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
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Распространение нового коронавирусаКабардино-Балкарская Республика (КБР)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКитайВ мире
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