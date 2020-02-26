Косачев назвал санкции США против 13 организаций цинизмом

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал абсолютным цинизмом введение санкций против 13 компаний и физлиц из России, Китая, Ирака и Турции.
США во вторник ввели санкции против 13 организаций и частных лиц в КНР, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии. Решение принято в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, который предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.
"Абсолютный цинизм этих мер даже не столько в том, что Вашингтон опять свои внутренние законы распространяет на иностранцев, но, как известно, в данном случае "наказывает" государство, которое само в одностороннем порядке вышло из важнейшей сделки по иранской ядерной программе", - написал Косачев на странице в Facebook.
"Сияющий град на холме" окончательно решил покинуть рамки международных соглашений и попросту рассказывать миру, какие очередные акты они на этот раз примут и кого из неграждан США за их нарушение накажут", - добавил он.
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