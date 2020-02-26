Косачев назвал санкции США против 13 организаций цинизмом

"Абсолютный цинизм этих мер даже не столько в том, что Вашингтон опять свои внутренние законы распространяет на иностранцев, но, как известно, в данном случае "наказывает" государство, которое само в одностороннем порядке вышло из важнейшей сделки по иранской ядерной программе", - написал Косачев на странице в Facebook.